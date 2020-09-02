وزراء التنمية المحلية والاتصالات والعدل يشهدون إطلاق تقديم خدمات الشهر العقاري بحي جنوب الجيزة

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقديم خدمات الشهر العقاري بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحى جنوب الجيزة، وتعميمها على 155مركز تكنولوجي على مستوي محافظات الجمهورية.

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وقام الوزراء بتفقد عدد من الشبابيك بمكتب خدمات الشهر العقاري بالمركز التكنولوجي للتعرف على تفاصيل تقديم خدمة الشهر العقاري للمواطنين بجانب خدمات التنمية المحلية الأخرى في المركز ، حيث تسعى الدولة لإدخال كافة الخدمات التي تهم المواطن خلال الفترة المقبلة بالمراكز التكنولوجية بما ييسر على المواطنين ويقلل تكلفة ووقت الحصول على الخدمات ويزيد من رضا المواطن عن تلك الخدمات.

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وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص أداء الخدمات المحلية حيث تم ميكنة حوالي 282 مركز تكنولوجي علي مستوي المحافظات من إجمالي 313 مركز تكنولوجي .

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كما تم إطلاق وتشغيل بوابة خدمات المحليات علي الانترنت لاتاحة الخدمات للمواطنين أون لاين بكل ادوات الدفع الالكتروني.

كما قامت وزارة التنمية المحلية بتوفير البرامج التدريبية للعاملين في المراكز التكنولوجية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالاضافة الي بعض البرامج التدريبية التي أتاحتها وزارة التخطيط.

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