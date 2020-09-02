الوفاء لتأمينات الحياة تحصل على ترخيص مزاولة النشاط رسميا برأسمال 150 مليون جنيه

أعلنت شركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاطها في تأمينات الأشخاص لفروع تأمينات الحياة والتأمين الطبي طويل الأجل بالسوق المصري.

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وتأسست شركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر برأسمال مدفوع يبلغ 150 مليون جنية مصري (قرابة 9.4 مليون دولار أمريكي).

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وقالت الشركة في بيانها أنها تتواجد حالياً في خمس دول هي المغرب، تونس، ساحل العاج، الكاميرون والسنغال، وحققت المجموعة 1.1 مليار دولار أمريكي من الأقساط التأمينية للعام 2019.

وأضافت أنها تهدف إلى المساهمة الفاعلة في نمو السوق المصري – الآخذ في النمو بوتيرة متسارعة حالياً – وذلك بالتركيز على منتجات الحماية، التأمين الطبي وتعظيم العائد على الاستثمار.

وتعمل الوفاء لتأمينات الحياة على المشاركة في الجهود التي تبذلها الجهات الإدارية والرقابية في مصر والرامية إلى تفعيل مبادرات الشمول المالي وذلك من خلال برامج ” التأمين الاقتصادي ” وهي مجموعة من المنتجات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا والتي تتميز بسهولة وبساطة الإجراءات، سرعة تحصيل المطالبات والتكلفة المناسبة.

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وأشارت إلى أنه من خلال تواجدها في مصر، ستعمل المجموعة على تعزيز وجودها بالقارة الأفريقية، خاصة وأن السوق المصري هو حيوي وواعد، ويبلغ ناتجه القومي الإجمالي ما يزيد عن 300 مليار دولار امريكي، ويعيش في مصر قرابة 105 مليون نسمة.

وأوضحت أن مصر تعد ثالث أكبر اقتصاديات القارة، وثالث أكبر بلدانها من حيث عدد السكان، ورابع أكبر أسواق التأمين بنحو 2.1 مليار دولار أمريكي من أقساط التأمين في عام 2019.

وأكدت المجموعة على أن تأسيس شركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر، سيكون دفعة للمجموعة لتعزيز استراتيجيتها الهادفة لمواصلة النمو في الأسواق الأفريقية، وذلك من خلال تقديم منتجات الحماية والاستثمار التي تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للأفراد وأصحاب الأعمال.

وقالت أن هذه الاستراتيجية، تبنى على التكامل مع مجموعة التجاري وفا بنك، على الخبرات الكبيرة للشركة والموقع الريادي الذي تحتله في السوق المغربي.

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