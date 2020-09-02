مال وأعمال

الذهب يتراجع جنيهان في السوق المحلية ويسجل 865 جنيها

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شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بمستوى محدود بواقع جنيهان، عند المقارنة مع تداولات الأمس.

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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا سجل اليوم نحو 865 جنيهًا للجرام، في مقابل 867 جنيهًا بختام الثلاثاء.

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كما تراجع عيار 18 ليصل إلى قيمة سعرية 741.40 جنيهًا، وهبط عيار 24 لينزل إلى مستوى 988.55 جنيهًا.

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أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم نحو 6920 جنيهًا، مقارنة مع 6936 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي تداول السعر العالمي للملاذ الآمن عند منطقة 1966 دولارًا للأوقية، مقابل 1970 في إغلاق الأمس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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