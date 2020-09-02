الذهب يتراجع جنيهان في السوق المحلية ويسجل 865 جنيها

شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بمستوى محدود بواقع جنيهان، عند المقارنة مع تداولات الأمس.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا سجل اليوم نحو 865 جنيهًا للجرام، في مقابل 867 جنيهًا بختام الثلاثاء.

إضغط لتحميل العدد الرابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج

كما تراجع عيار 18 ليصل إلى قيمة سعرية 741.40 جنيهًا، وهبط عيار 24 لينزل إلى مستوى 988.55 جنيهًا.

Advertisements

أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم نحو 6920 جنيهًا، مقارنة مع 6936 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي تداول السعر العالمي للملاذ الآمن عند منطقة 1966 دولارًا للأوقية، مقابل 1970 في إغلاق الأمس.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج