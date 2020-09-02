الذهب يتراجع جنيهان في السوق المحلية ويسجل 865 جنيها

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شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بمستوى محدود بواقع جنيهان، عند المقارنة مع تداولات الأمس.
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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا سجل اليوم نحو 865 جنيهًا للجرام، في مقابل 867 جنيهًا بختام الثلاثاء.
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كما تراجع عيار 18 ليصل إلى قيمة سعرية 741.40 جنيهًا، وهبط عيار 24 لينزل إلى مستوى 988.55 جنيهًا.
أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم نحو 6920 جنيهًا، مقارنة مع 6936 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي تداول السعر العالمي للملاذ الآمن عند منطقة 1966 دولارًا للأوقية، مقابل 1970 في إغلاق الأمس.
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