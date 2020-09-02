ألمانيا تجمع 6.5 مليار يورو من باكورة السندات الخضراء

_ جاء في مذكرة مدير إصدار اطلعت عليها أن ألمانيا بصدد جمع 6.5 مليار يورو من باكورة سنداتها الخضراء يوم الأربعاء. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأضاف مدير الإصدار أن الطلب من المستثمرين على السندات البالغ أجلها عشر سنوات بلغ 33 مليار يورو (39.16 مليار دولار). إضغط لتحميل العدد الرابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج وتابع أن ألمانيا سوف تحتفظ بسندات بقيمة 500 مليون يورو. Advertisements ومن المتوقع تسعير الطرح في وقت لاحق يوم الأربعاء. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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