موديز: وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل

_ أوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل وتدعمه مصدات سيولة محلية وخارجية، حيث تمثل النظرة المستقبلية المستقرة لمصر انعكاس لتنوع وقوة الاقتصاد. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج أضافت موديز، أن انخفاض مستويات الدين المقوم بالعملة الأجنبية وتقلص تكاليف الاقتراض محليا لهما أيضا تأثير إيجابي على الوضع الائتماني. إضغط لتحميل العدد الرابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج Advertisements وأشارت الوكالة أن نقاط الضعف الائتمانية الرئيسية تتركز في الاحتياجات التمويلية الكبيرة والضبابية بشأن فرص التوظيف. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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