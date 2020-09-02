الدولار يعاود التراجع أمام الجنيه وينخفض حتى 4 قروش

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شاهندة إبراهيم – عاود سعر الدولار الانخفاض مجددا أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد استقراره لمدة يومين على التوالي، وتراجع بين قرش إلى 4 قروش.
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وخفض بنك إتش إس بي سي سعر صرف الدولار بواقع 4 قروش، بالغًا اليوم 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع، وهو أقل سعر معروض بين البنوك، مقابل 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع بختام الأمس.
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فيما تراجع سعر الدولار قرشين في كل من: قناة السويس والتنمية الصناعية، ليبلغ 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.82 للشراء و15.92 للبيع بالأمس.
كما خفض كل من الأهلي المصري ومصر وكريدي أجريكول سعر الدولار قرشا واحدا، ليسجل 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع، مقارنة بسعر 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.
وفي بنوك التجاري الدولي، والعربي الإفريقي، والإسكندرية تراجع الدولار قرشا أيضا ليبلغ 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع، مقابل 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع بالأمس.
وخفض المصرف العربي الدولي الدولار قرشا واحدا ليبلغ 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، مقابل مستوى 15.80 جنيه للشراء ونحو 15.90 جنيه للبيع، بالأمس.
وكان الدولار قد شهد استقرارا أمام الجنيه على مدار تعاملات يومي أمس وأول أمس، بعد موجة تراجع دامت لنحو 10 أيام.
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