مال وأعمال

دبي تحدد الهامش والعائد النهائيين لسندات على شريحتين

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CairoBank

_ أظهرت وثيقة يوم الأربعاء أن دبي حددت الهامش والعائد النهائيين لإصدارها من السندات على شريحتين، والذي من المتوقع أن يجمع 1.5 مليار دولار، وأنها تلقت طلبات شراء تزيد عن 9.5 مليار دولار.

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وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية واطلعت عليها ، حددت دبي لشريحة الصكوك التي يبلغ أجلها عشر سنوات 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وعائدا أربعة بالمئة للسندات التقليدية لأجل 30 عاما.

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وخفضت 40 نقطة أساس للصكوك و37.5 نقطة أساس للسندات مقارنة بما كانت عليه عند بدء التسويق في وقت سابق يوم الأربعاء.

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ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق يوم الأربعاء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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