أسهم التكنولوجيا تقود ستاندرد آند بورز وناسداك لذروة قياسية عند الفتح

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_ دفعت أسهم التكنولوجيا المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع إلى مرتفعات غير مسبوقة يوم الأربعاء.
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في حين ازداد المؤشر داو جونز الصناعي قربا من ذروته قبل الجائحة، إذ أظهرت بيانات زيادة متوسطة لوظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة الشهر الماضي.
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وفتح ستاندرد آند بورز مرتفعا 17.11 نقطة بما يعادل 0.49 بالمئة إلى 3543.76 نقطة.
وزاد ناسداك 107.60 نقطة أو 0.90 بالمئة مسجلا 12047.26 نقطة.
وصعد داو 91.13 نقطة أو 0.32 بالمئة ليصل إلى 28736.79 نقطة.
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