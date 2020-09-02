أسهم التكنولوجيا تقود ستاندرد آند بورز وناسداك لذروة قياسية عند الفتح

_ دفعت أسهم التكنولوجيا المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع إلى مرتفعات غير مسبوقة يوم الأربعاء. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج في حين ازداد المؤشر داو جونز الصناعي قربا من ذروته قبل الجائحة، إذ أظهرت بيانات زيادة متوسطة لوظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة الشهر الماضي. إضغط لتحميل العدد الرابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج وفتح ستاندرد آند بورز مرتفعا 17.11 نقطة بما يعادل 0.49 بالمئة إلى 3543.76 نقطة. Advertisements وزاد ناسداك 107.60 نقطة أو 0.90 بالمئة مسجلا 12047.26 نقطة. وصعد داو 91.13 نقطة أو 0.32 بالمئة ليصل إلى 28736.79 نقطة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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