مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة المصرية قرب مستوى 11200 نقطة

رنا ممدوح – أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.18%، ليتداول عند مستوى 11214 نقطة، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.28%، وأغلق عند مستوى 66.67 جنيه.

وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.22%، و0.16% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.202.510 مليار جنيه على 179 شركة من خلال 39030 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 88 شركة مقابل ارتفاع 67 في حين لم تتغير أسعار 24.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 106.378 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 106.906 مليون جنيه، مقابل 528.303 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 96.450 مليون جنيه، منها 84.340 مليون جنيه للمؤسسات، و12.110 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 9.927 مليون جنيه، منها 5.274 مليون جنيه للمؤسساتن و4.652 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 85% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على8.78% والعرب على 6.22% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 22.43% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.56%.

وتصدر سهم العبو للاستثمار العقاري قائمة الاكثر ارتفاعاً بنسبة 9.88%، تلاه سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 8.12%، ثم سهم المصرية للدواجن بنسبة 8.07%.

Advertisements

في حين تصدر سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.70%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 5.29%، ثم سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي – نيوداب بنسبة 4.78%.

ويرى محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن البورصة تجري حركة تصحيحية واسعة المدى على صدى الصعود والمكاسب التي حققتها منذ بداية جائحة كورونا بمارس الماضي، وبدعم الحزم التحفيز الحكومية.

وتوقع عبد الحكيم أن تتجة البورصة لاختبار مناطق دعم جديدة حتى مستوى 10700- 11050 نقطة، لتعاود الارتداد واستهداف قمة جديدة على المدى القصير.

ويعتقد أن الأداء القوى لقطاع المدفوعات الإلكترونية، يؤهله للاستحواذ على الرهان في تحقيق قفزة في الأداء على المدى المتوسط، بجانب قطاع الأسمدة بدعم من الأخبار المنتظرة عن خفض أسعار الطاقة.

ومن جانبه، قال حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أسواق لإدارة الاستثمارات المالية، ‘ن البورصة سجلت تراجعا هامشيا بفعل عمليات جني الأرباح بعد اختراق مستوى مقاومة رئيسية 11200 نقطة.

وتوقع الغايش أن يعاود مؤشر البورصة الرئيسي الارتداد عند مستوى 11000 نقطة خلال جلسات الأسبوع القادم.

ويرى أن قطاعات الأدوية والصناعات الغذائية بجانب قطاع العقارات. هي الأفضل أداءً حتى نهاية العام.

إضغط لتحميل العدد الرابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج