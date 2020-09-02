: دانة الإماراتية في محادثات مع آي. بي. آر إنرجي لبيع أصولها بمصر

نقلت وكالة للأنباء عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة أن شركة دانة غاز الإماراتية تجري مفاوضات مع آي. بي. آر إنرجي، التي مقرها تكساس الأمريكية، بشأن تفاصيل بيع أصولها في مصر، وذلك قبيل سداد ديون بنحو 300 مليون دولار في أكتوبر.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت المصادر إن الشركة الإماراتية كانت تأمل في جمع أكثر من 500 مليون دولار من البيع لكن من المرجح أن تحصل على أقل من ذلك بكثير.

وتقول دانة إنها ستستخدم حصيلة البيع في سداد صكوك بقيمة 309 ملايين دولار يحل أجلها في نهاية أكتوبر.

إضغط لتحميل العدد الرابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج

Advertisements

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج