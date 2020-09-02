بنك تنمية الصادرات يمول نقل 1253 ورشة من الغردقة إلى مدينة الحرفيين بفائدة 5%

دوت الخليج – وقع البنك المصري لتنمية الصادرات بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف؛ للتمويل الكامل، بنسبة 100%، للورش الخدمية والصناعية بمدينة الحرفيين وبفائدة متناقصة تبلغ 5% فقط، بهدف التيسير على المواطنين من أهالي وأبناء محافظة البحر الأحمر.

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وقع بروتوكول التعاون: مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، والمهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وشهد مراسم التوقيع: اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ.

وبحسب بيان للبنك، يأتي هذا البروتوكول لتمويل الوحدات والورش الصناعية والحرفية بمدينة الحرفيين الجديدة بالغردقة بالتعاون مع هيئة الاوقاف المصرية ضمن مبادرة محافظة البحر الاحمر في إخلاء مدينة الغردقة السياحية من الورش الحرفية والوحدات الصناعية والحفاظ على مدينة الغردقة كمدينة سياحية ذات وجهة جمالية حضارية نظيفة، مع نقل جميع الوحدات والورش الى مدينة حرفية صديقة للبيئة حيث أن “الغردقة مدينة سياحية”.

ويتم بموجب البروتوكول منح قروض لتمويل شباب الحرفيين بمحافظة البحر الاحمر لتمليك 1253 وحدة بمدينة الحرفيين الجديدة والمقامة علي الطريق الدائري الاوسطي على مساحة 60 فدانا.

وبدوره، قال محافظ البحر الأحمر إنه تواصل مع وزير الأوقاف للتنسيق مع البنك المصري لتنمية الصادرات وذلك لتمويل مدينة الحرفيين تمويلا كاملا 100% وبفائدة متناقصة بلغت 5% فقط.

وأثنى المحافظ علي العرض المقدم من البنك المصري لتنمية الصادرات؛ واصفا إياه بالأفضل من بين عدة بنوك متقدمة ويشمل تمويل يصل إلى 100% لفترات سداد تصل إلى 10 سنوات بالإضافة إلى تطبيق آلية غير تقليدية لتنفيذ طلبات العملاء في سهولة و يسر.

كما أكد أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية وجعل مدينة الغردقة خالية من الورش باعتبارها مدينة ساحلية سياحية صديقة للبيئة، فوفقا لهذا التمويل المقدم من البنك سيتم نقل جميع الورش الحرفية والفنية من داخل نطاق البقعة السكنية إلي أطراف مدينة الغردقة بالطريق الدائري الأوسط .

وبدورها، قالت مرفت سلطان إن البنك المصري لتنمية الصادرات يدرك جيدا أهمية الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وأثرها المباشر على تنمية الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل، لذا فقد اعتمد في استراتيجيته خطة للنهوض بهذا القطاع تماشيا مع توجهات الدولة واعتمادا على الحوافز التي يقدمها البنك المركزي المصري المصري للبنوك لتمويل هذا القطاع.

وأضافت أن البنك قد أنشأ قطاع تمويل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق حلقة تمويل متواصلة تبدء من فكرة المشروع ورعايته منذ تأسيس الحاضنة لتنفيذ أفكار اصحاب ريادة الاعمال وعرض منتجات تمويلية مناسبة إلى أن يصبح كيان صناعي كبير.

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وأشارت إلى أن القطاع يقدم العديد من الخدمات المالية والخدمات غير المالية والمتمثلة في تمويل الصناعات الصغيرة وتمويل المنتجات والصناعات المتناهية الصغر بالإضافة إلى مباردة رواد النيل التي يرعى البنك من خلالها حاضنة التعبئة والتغليف والتي تدار من خلال جامعة النيل بالقاهرة حيث تقوم باكتشاف ورعاية الشباب أصحاب الأفكار وريادة الأعمال في تلك الصناعة والتي تعتبر شريك أساسي في جميع الصناعات الأخرى.

وأضافت سلطان أن هذا البروتوكول نتاج تعاون فريق عمل ناجح لتنفيذ خطة البنك في استكمال حملته الضخمة لتقديم تسهيلات كبيرة للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، مع تقديم أفضل الحلول والعروض لمثل هذا التمويل وغيره من البرامج في عدة محافظات إيمانا من البنك بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال من الشباب في دعم الاقتصاد القومي ودورهما كقاطرة للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن نجاح البنك في استهداف المناطق والمجمعات الصناعية يأتي في إطار خطة لدعم القطاع الصناعي – بما يشهده من طفرة في الانشاءات ووجود مناطق صناعية جديدة – شملت توقيع بروتوكولات لتمويل المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد وهيئة التنمية الصناعية 4300 مصنع ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (مصنعك جاهز).

يذكر أن مدينة الحرفيين بالبحر الأحمر تقع علي الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة وتقام على مساحة 60 فدانا، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه مصري؛ وتضمنت عدد 16 كافتيريا مخصص بكل منها مكان خاص للعائلات كما يوجد عدد 16 محلا تجاريا “سوبر ماركت” لتقديم الخدمات للمنطقة.

كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلي العديد من الخدمات الأخرى التي قد يحتاجها أهالي المحافظة .

ونوهت مرفت سلطان إلى أنه في إطار المبادرات الوطنية، فإن البنك بصدد توقيع بروتوكول جديد لدعم القطاع الزراعي وخاصة الخضروات والفاكهة لأبناء محافظة البحيرة أحد أهم المحافظات الزراعية في مصر.

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