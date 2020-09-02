السلطات الأمريكية تدعو الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح كورونا قبل نوفمبر

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أوردت العربية دوت نت وسكاي نيوز عربية، في خبر عاجل قبل قليل، أن السلطات الأميركية، دعت الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح كورونا قبل نوفمبر.
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