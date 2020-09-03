المؤشر الأمريكي داو جونز يغلق فوق مستوى 29 ألف نقطة للمرة الأولي منذ فبراير

سي إن بي سي – أغلق مؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى 29 ألف نقطة للمرة الأولى منذ شهر فبراير في ختام تداولات اليوم الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد.

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زأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا للمرة التاسعة في الجلسات العشر الأخيرة، تقوده هذه المرة أسهم القيمة والأسهم الآمنة نسبيا بعد بيانات أظهرت نمو الوظائف بالقطاع الخاص الأمريكي الشهر الماضي، لكن بوتيرة أبطأ كثيرا من المتوقع.

وبلغت المؤشرات أعلى مستوياتها للجلسة خلال الساعة الأخيرة من التداولات بعد تراجع وجيز عقب صدور تقرير Beige Book من الفيدرالي الأمريكي والذي أظهر زيادة متواضعة في أنشطة الشركات الأمريكية والتوظيف حتى أواخر أغسطس، في حين ظل النمو الاقتصادي ضعيفا في مناطق من البلاد.

واقترب المؤشر القيادي داو جونز الصناعي من ذروته المسجلة في 12 فبراير في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم شركات التكنولوجيا بوتيرة أبطأ اليوم وإن كان يظل مرتفعا أكثر من 20٪ فوق ذروته قبل الأزمة.

وكانت القطاعات الآمنة مثل المرافق والسلع الاستهلاكية والعقارات من أكبر الرابحين على S&P500 اليوم بعد أن ظلت في ذيل السوق عموما هذا العام.

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ارتفعت أيضا أسهم الشركات المالية هزيلة الأداء هذا العام.

و ارتفع مؤشر داو جونز 452.74 نقطة بما يعادل 1.58٪ ليصل إلى 29098.4 نقطة، وصعد S&P500 بنحو 53.96 نقطة أو 1.53٪ مسجلا 3580.61 نقطة، وتقدم ناسداك 116.78 نقطة أو 0.98٪ إلى 12056.44 نقطة.

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