مال وأعمال

وصول أولى رحلات شركة إيزي جت البريطانية إلى مطار الغردقة الدولي

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دوت الخليج – استقبل اليوم مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة إيزي جت البريطانية القادمة من مطار جاتويك لندن وعلى متنها 131 راكبا.

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وكان في استقبال الرحلة اللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة وفريق العلاقات العامة بالمطار حيث تم تقديم جميع التسهيلات اللازمة للركاب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة اللازمة والخاصة بإجراءات السلامة والتعقيم وقياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بالمطار .

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن الدولة المصرية تسعى دائما نحو تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية وفتح أسواق جدبدة وجذب شرائح مختلفة من السياح على مستوى العالم.

وأشار إلى أن وزارة الطيران تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم المطلوب لشركات الطيران وقطاع السياحة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في دعم قطاع الطيران واستعادة الحركة الجوية بشكل منتظم ومتزايد وخاصة الرحلات السياحية من وإلى جميع أنحاء العالم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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