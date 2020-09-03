مال وأعمال

اليورو يبلغ أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

وكالات _ واصل الدولار انتعاشه اليوم الخميس، إذ قلص المستثمرون رهاناتهم على انخفاض العملة الأمريكية وباعوا اليورو بفعل مخاوف من أن البنك المركزي المصري الأوروبي قلق إزاء ارتفاعه.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ودفع الانتعاش العملة الأمريكية لترتفع نحو 1.3 بالمئة عن أدنى مستوى في 28 شهرا الذي بلغته مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء.

إضغط لتحميل العدد الخامس والثلاثون من نشرة دوت الخليج

ويتوقع عدد قليل من المحللين أن يتماسك الدولار عند هذا المستوى لفترة طويلة، لكنه كسب بشكل واسع في آسيا وإذا واصل ذلك ستكون المرة الأولى التي يرتفع فيها الدولار لثلاث جلسات على التوالي منذ مايو.

وانخفض اليورو نحو 0.4 بالمئة لأدنى مستوى في أسبوع عند 1.1797 دولار في آسيا بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن عددا من أعضاء المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي ينتابهم القلق من أن ارتفاع اليورو قد يضغط على النمو الأوروبي.

وبلغت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 88.67 بنس.

Advertisements

وخالف اليوان الاتجاه العام وارتفع إلى 6.8250 للدولار في السوق الداخلية في أعقاب مسح أظهر استمرار التعافي بقطاع الخدمات الصيني، الذي سجل نموا للشهر الرابع على التوالي.

وانخفض الين بشكل طفيف إلى 106.33 للدولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7307 دولار أمريكي وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6759 دولار.

ومن المنتظر اليوم صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لبريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة كما تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اليورو يبلغ أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا