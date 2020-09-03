كوريا الجنوبية تؤسس صندوقا بقيمة 16.8 مليار دولار لتخفيف تداعيات الجائحة

وكالات _ قال وزير المالية هونج نام كي اليوم، إن كوريا الجنوبية ستؤسس صندوقا بقيمة 20 تريليون وون (16.8 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة للترويج لمشاريع الصفقة الكورية الجديدة التي ستخلق ملايين فرص العمل وتنعش الاقتصاد الذي يئن تحت وطأة تداعيات جائحة كورونا.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحسب “واس” يتكون الصندوق من 3 تريليونات وون استثمارات الحكومية و 4 تريليونات استثمارات من المؤسسات المالية الحكومية و 13 تريلونا من شركات المالية الخاصة واستثمارات فردية، وفقا لما أفاد به هونج في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس مون جيه-إن.

إضغط لتحميل العدد الخامس والثلاثون من نشرة دوت الخليج

من المتوقع أن يساهم التمويل في توجيه السيولة الفائضة إلى الاقتصاد الحقيقي، وفقا لهونج.

وقال هونج إنه من أجل الدفع لجعل الناس يستثمرون أموالهم في هذا الصندوق ستقدم الحكومة مزايا ضريبية.

Advertisements

وكانت كوريا قد قالت إنها ستستثمر 160 تريليون وون بحلول عام 2025 في إطار حزمة تحفيز جريئة ستخلق 1.9 مليون فرصة عمل وتدفع مشوار تعافي الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

وتهدف هذه المشاريع إلى تمهيد الطريق إلى نمو اقتصادي طويل المدى وفي نفس الوقت تخفيف تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية وتسريع وتيرة انتعاش الاقتصاد.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج