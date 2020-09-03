عاجل.. البورصة تدرج 7 شركات في القائمة د

رنا ممدوح _ قررت لجنة القيد في البورصة المصرية بجلستها المنعقدة أمس إدراج أسهم 7 شركات مقيدة للتداول ضمن القائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة التداول الأحد المقبل الموافق 6\9\2020 .

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وبحسب بيان صادر عن البورصة اليوم، والذي تضمن الإعلان عن أسماء 7 شركات مع توضيح أسباب إدراجهم بالقائمة د، وشملت الأتي :-

– شركة رواد مصر للاستثمار السياحي، سبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من عدد الأسهم المقيدة وعدد المساهمين ونسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

– شركة الحفر الوطنية، سبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

– شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، سبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

– شركة أصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية، سبب الادراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

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– الدولية للتأجير التمويلي – انكوليس ، سبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من عدد المساهمين طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

– شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز ، سبب الإدراج بالقائمة -د:

تعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

– شركة الحديثة للمواد العازلة ، سبب الإدراج بالقائمة -د:

تعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

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