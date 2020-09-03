مي عبدالحميد: 4683 مواطنا سددوا جدية مقدمات حجز سكن مصر ودار مصر وجنة

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم غلق باب التسـجيل وسداد مقدمات الحجز بالإعلان الأول لبيع الوحدات السكنية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمواطنين من متوسطي الدخل ضمن مشروعات “سكن مصر– دار مصر – جنة” بعدد من المدن الجديدة يوم الخميس الماضي.

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وأفادت أن إجمالي المُتقدمين بطلبات على البوابة الإلكترونية بلغ عدد 5134 مواطناً مُنقسمين إلى عدد 1765 مُتقدماً على سكن مصر، وعدد 1515 مُتقدماً على دار مصر، وعدد 1863 مُتقدماً على جنة، أما فيما يخص إجمالي المُسددين لمُقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة بلغ 4683 مواطناً منهم عدد 431 مواطنا لم يقوموا بالتسـجيل والتقديم بالطلب ورفع المُستندات المطلوبة على البوابة الإلكترونية للصندوق.

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وأكدت مي عبد الحميد على ضرورة التـزام المواطنين بأسلوب الحجز المنصوص عليه بكراسة الشروط حيث لا يُمكن إتمام حجز واختيار الوحدة السكنية إلكترونياً إلا بعد الدخول على البوابة الإلكترونية وإتمام التسـجيل والتقديم ورفع المُستندات، وعليه تم إتاحة البوابة الإلكترونية للصندوق حتـى يوم السبت الموافق 5 سبتمبر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً كفرصة أخيرة للمُسددين فقط لاستكمال خطوات التسـجيل والتقديم ورفع المُستندات المطلوبة على البوابة الإلكترونية للصندوق.

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من جانب آخر أشارت مي عبدالحميد، إلى أنه سيتم التأكد من عدم سبق الاستفادة للمُتقدمين المُسددين للمبالغ المطلوبة سواء من حيث عدم سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة “الزوج/الزوجة/الأولاد القصر” وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغيـر ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

وتابعت أنه سيتم التأكد أيضا من ألا يكون المتقدم أو الأسرة “الزوج/الزوجة/الأولاد القصر” استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزي المصري بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما، بحيث سيتم استبعاد من يَثبت لهم سبق استفادة من حجز الوحدات السكنية.

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