المصرية للمنتجعات السياحية: استقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من منصبه

رنا ممدوح _ أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، أن حسين أبو سعدة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب قد استقال من منصبه، وذلك اعتباراً من تاريخه.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فسيقوم أبو سعدة بتسيير الأعمال لحين أن يقوم مجلس الإدارة باختيار عضو منتدب ورئيس مجلس إدارة جديدين وذلك في أقرب فرصة ممكنة.

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لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان

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الجدير بالذكر، أن الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، قد تحولت إلى الربحية بالربع الأول من العام الجاري، محققة صافي ربح مجمع بلغ 27.36 مليون جنيه ، مقابل خسائر بلغت 5.52 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 89.45 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 29.06 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2019.

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