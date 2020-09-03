روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع مصر والإمارات والمالديف

وكالات _ وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قرارا يقضى باستئناف الرحلات الجوية الدولية مع مصر والإمارات العربية المتحدة والمالديف. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن القرار جاء فيه ” سوف يتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى مصر (القاهرة) ورحلتين للإمارات العربية المتحدة

(دبي) ورحلتين لجمهورية المالديف (مطار فيلانا) “. إضغط لتحميل العدد الخامس والثلاثون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج Advertisements

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