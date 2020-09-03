مال وأعمال

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع مصر والإمارات والمالديف

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وكالات _ وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قرارا يقضى باستئناف الرحلات الجوية الدولية مع مصر والإمارات العربية المتحدة والمالديف.

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وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن القرار جاء فيه ” سوف يتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى مصر (القاهرة) ورحلتين للإمارات العربية المتحدة
(دبي) ورحلتين لجمهورية المالديف (مطار فيلانا) “.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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