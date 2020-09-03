البورصة تصعد 0.11% في مستهل التعاملات بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11%، ليتداول عند مستوى 11226 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.03%، ليتداول عند مستوى 66.69 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.04% و0.83% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 146.109 مليون جنيه على 116 شركة من خلال 3759 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 63 شركة من خلال 21 في حين لم تتغير أسعار 32.

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وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية، وسجلوا صافي بقيمة 2.362 مليون جنيه، وسط غياب لنشاط الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.610 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 2.556 مليون جنيه، مقابل 945.418 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي مشتريات بقيمة 750.722 ألف جنيه، منها 487.640 ألف جنيه للأفراد، و263.082 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.23%، تلاه سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 8.06%، ثم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 7.79%.

في حين تصدر سهم شركة النصر للأعمال المدنية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.36%، تلاه يونيفرسالة لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونبياك بنسبة 1.93%، ثم سهم الأهلى للتنمية والاستثمار بنسبة 1.74%.

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