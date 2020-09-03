موانئ دبي وصندوق CDPQ الكندي يخططان لاستثمار 4.5 مليار دولار إضافية في محطات الحاويات

وكالات _ ذكرت بلومبرج نيوز يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة، إن موانئ دبي العالمية، المتخصصة في تشغيل الموانئ العالمية، وصندوق التقاعد الكندي صندوق ودائع واستثمارات كيبيك يقتربان من إبرام صفقة لاستثمار 4.5 مليار دولار إضافية في محفظتهما العالمية لمحطات الموانئ والحاويات.

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أضاف التقرير أن موانئ دبي ومدير صندوق التقاعد الكندي قد يعلنان عن ضخ الأموال في وقت مبكر ربما هذا الأسبوع.

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هذا وتمتلك موانئ دبي العالمية حصة في المنصة بنسبة 55%، بينما يمتلك صندوق التقاعد الكندي نسبة 45%.

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