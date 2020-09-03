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وكالات _ ذكرت بلومبرج نيوز يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة، إن موانئ دبي العالمية، المتخصصة في تشغيل الموانئ العالمية، وصندوق التقاعد الكندي صندوق ودائع واستثمارات كيبيك يقتربان من إبرام صفقة لاستثمار 4.5 مليار دولار إضافية في محفظتهما العالمية لمحطات الموانئ والحاويات.
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أضاف التقرير أن موانئ دبي ومدير صندوق التقاعد الكندي قد يعلنان عن ضخ الأموال في وقت مبكر ربما هذا الأسبوع.
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هذا وتمتلك موانئ دبي العالمية حصة في المنصة بنسبة 55%، بينما يمتلك صندوق التقاعد الكندي نسبة 45%.
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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موانئ دبي وصندوق CDPQ الكندي يخططان لاستثمار 4.5 مليار دولار إضافية في محطات الحاويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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