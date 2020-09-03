الصين: قيود التصدير الجديدة لا تستهدف شركات معينة

وكالات _ أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، جاو فينج، في إيجاز صحفي أن القائمة المراجعة للتكنولوجيات المحظورة أو المفروض عليها قيود بشأن التصدير لن تستهدف أي شركة بعينها وأن هذا تغيير معتاد عقب إجراءات قانونية. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج جاء تصريح جاو ردا على استفسار بشأن تطبيق “تيك توك“، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. إضغط لتحميل العدد الخامس والثلاثون من نشرة دوت الخليج Advertisements وأضاف أنه ينصح الشركات بالتشاور مع الوكالات الحكومية في حال كانت التكنولوجيا التي يستخدمونها مدرجة في القائمة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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