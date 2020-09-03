القاهرة للإسكان تنمو بأرباحها المجمعة 32.6% لتصل إلى 106.2 مليون جنيه بالنصف الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 32.6%، لتصل إلى 106.249 مليون جنيه وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 80.138 مليون جنيه بالنصف المقارن بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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في حين تراجعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 583.936 مليون جنيه، بأول ستة أشهر من العام الجاري، مقابل 612.752 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وانخفض مجمل ربح النشاط خلال نفس الفترة إلى 152.513 مليون جنيه، مقابل 173.447 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكاليف النشاط مبلغ 431.422 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 439.304 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2019.

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وارتفعت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 134.719 مليون جنيه، مقابل 132.122 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتحولت القاهرة للإسكان للخسارة مسجلة صافي بمبلغ 64.077 مليون جنيه، بأول ستة أشهر من العام الجاري، مقابل 2.410 مليون جنيه أرباح بالفترة المناظرة.

وانخفضت إيرادات نشاط خلال نفس الفترة إلى 72.508 مليون جنيه، مقابل 229.385 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

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