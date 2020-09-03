بنك مصر يوقع اتفاقا مع الشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين حصيلة المصدرين

دوت الخليج – وقع بنك مصر، اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات بهدف تأمين حصيلة الصادرات للمصدرين المصريين، في إطار استراتيجية البنك الحكومي لدعم وزيادة حصيلة الصادرات باعتبارها رافدا هاما لموارد النقد الأجنبي.

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وقع الاتفاقية كل من، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات والبنك المصري لتنمية الصادرات، بحضور عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد عزام العضو المنتدب للشركة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، بمقر بنك مصر.

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وذكر بيان صادر عن بنك مصر، أن الاتفاقية تهدف لتأمين حصيلة الاعتمادات المستندية غير المعززة والصادرة من البنوك حول العالم لصالح المصدرين المصريين من عملاء البنك، والذي يضع على قائمة أولوياته تقديم الخدمات التمويلية للمصدرين، لدعم توجه الدولة في زيادة صادراتها بصفة عامة وللقارة الإفريقية بصفة خاصة.

وتمكن هذه الاتفاقية بنك مصر من تنويع الآليات التي تعزز وتدعم قدرة المصدر المصري في الدول عالية المخاطر خاصة في إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية ولتمكينه من التوسع في تلك الأسواق.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار مواكبة قيام بنك مصر بتنفيذ استراتيجيته التي تهدف للتوسع في القارة الإفريقية وتوسيع حجم أعماله فيها سواء بتواجده بشكل فعلي عبر (فرع / مكتب تمثيل)، أو بقيامه بأنشطة مالية ومعاملات دولية تتم من خلال مؤسسات مالية أخرى باعتبارها أحد الأدوات الداعمة لاستراتيجية البنك.

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وأكد البيان، أن الاتفاقية الجديدة تتماشي مع اهتمام الدولة التي تضع على أجندة أولوياتها أن تكون مصر جزءاً لا يتجزأ من إفريقيا من خلال التواصل الكامل والتعاون في مختلف المشروعات التنموية، وعلى رأسها تنمية وزيادة التعاون وحجم التجارة البينية مع الدول الإفريقية وإتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية لدخول أسواق إفريقية جديدة والاستفادة من التنويع الكبير الذي يفرضه السوق الإفريقي الكبير وهوامش الربحية المرتفعة.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لضمان الصادرات شركة منشأة بقانون خاص صادر من رئيس الجمهورية عام 1992 بهدف دعم الصادرات المصرية، حيث تقوم الشركة بتقديم خدمات ضمان حصيلة الصادرات ومساعدة المصدر المصري للحصول على تمويل مصرفي لتلك العمليات.

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