سندات دبي تجذب صناديقا من الشرق الأوسط وأوروبا وعزوف آسيوي

_ أظهرت وثيقة أن صناديق أغلبها في الشرق الأوسط وأوروبا وبريطانيا أقبلت على شراء إصدار سندات لدبي على شريحتين حجمه مليارا دولار يوم الأربعاء. وربما يكون غياب التصنيف الائتماني للإمارة من أسباب عزوف المستثمرين الآسيويين عن شراء السندات.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

كان هذا الإصدار أول مرة تدخل فيها دبي أسواق الدين العام منذ 2014 وذلك في إطار سعيها لتعزيز وضعها المالي الذي تأثر سلبا بجائحة كوفيد-19.

إضغط لتحميل العدد الخامس والثلاثون من نشرة دوت الخليج

واشتمل الإصدار على شريحة صكوك إسلامية لأجل عشر سنوات بمليار دولار بعائد 2.763 في المئة وشريحة سندات تقليدية بمليار دولار أيضا لأجل 30 عاما بعائد أربعة في المئة.

وقال مديرو صناديق يوم الأربعاء إن تسعير الصفقة كان مواتيا للإمارة.

وقال دوج بتكون رئيس وحدة استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة للاستثمار إن السندات ارتفعت في التعاملات عقب الإصدار.

وأضاف “بالمستويات الحالية الأمد الأطول لمنحنى دبي غير المصنفة يبدو مغريا مقارنة بمنحنى الشارقة المصنفة عند ‭‭Baa2-BBB‬‬. وهذا واضح في عائد

إصدار حكومة دبي لأجل 30 سنة الجديد الذي يجري تداوله بأقل قليلا من أربعة في المئة بالمقارنة مع حوالي 3.5 في المئة لسند حكومة الشارقة لأجل 30 عاما”.

وقالت دائرة المالية في دبي إن السندات صدرت بأقل سعر فائدة لسندات من إصدار الإمارة على الإطلاق.

وقال عبد الرحمن صالح الصالح المدير العام للدائرة في بيان إن هذا مؤشر قوي على الجدارة المالية للحكومة واستمرار الثقة الكبيرة من جانب المستثمرين في حكومة دبي على المستوى العالمي.

Advertisements

واشترى مديرو الصناديق أغلبية الصكوك حيث حصلوا على 52 في المئة منها بينما اشترت البنوك والبنوك المتخصصة في إدارة الثروات الخاصة 44 في المئة وفقا لوثيقة من أحد البنوك التي أدارت الصفقة اطلعت عليها .

وكان المستثمرون من الشرق الأوسط أكبر المشترين في الصكوك التي اجتذبت طلبات تبلغ 6.6 مليار دولار إذ حصلوا على 48 في المئة وحصل مستثمرون من بريطانيا ودول أوروبية أخرى على أكثر من الربع بينما اشترى مستثمرون آسيويون 16 في المئة ومستثمرون أمريكيون عشرة في المئة.

وقال عبد القادر حسين رئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال إن شراء مديري الصناديق أكثر من نصف الصكوك مشجع لسوق الصكوك الإسلامية عموما.

كما هيمن مديرو الصناديق على الشريحة التقليدية فحصلوا على 78 في المئة بينما اشترت البنوك وبنوك الثروات الخاصة 17 في المئة.

وكان نصف المستثمرين في الإصدار البالغ أجله 30 سنة من بريطانيا وأوروبا. وبلغ الطلب على هذا الإصدار 3.4 مليار دولار.

واشترى مستثمرون أمريكيون يعملون بنظام وحدات المعاملات الخارجية 21 في المئة ومشترون من الشرق الأوسط 16 في المئة بينما بلغت مشتريات المستثمرين الآسيويين 13 في المئة.

وقال حسين “ربما كان عدم وجود تصنيف عاملا في ضعف المشاركة الآسيوية”.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج