هيئة السلع التموينية تتعاقد مع 7 شركات محلية لشراء 47500 طن زيت صويا خام

أكدت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدها لشراء 47500 طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من 7 شركات محلية. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأشارت الهيئة الي أن عمليات التسليم ستتم خلال الفترة من 1 إلى 25 نوفمبر2020. إضغط لتحميل العدد الخامس والثلاثون من نشرة دوت الخليج Advertisements وقالت هيئة السلع التموينية أن تلك التعاقدات ستساهم في تعزيز الاحتياط الاستراتيجي من زيوت الطعام مشيرا إلى أن تلك التعاقدات تمت مع شركات القطاع الخاص وشركات الصناعات المحلية الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام المحلي بهدف تشجيع القطاع الخاص بالدولة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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