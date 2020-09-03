الزيوت المستخلصة: حريق وحدة تكرير الزيت بمصنع محرم بك سبب خسائر بقيمة 7.4 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ حددت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها الخسائر التقديرية المبدئية الناتجة عن حريق بوحدة تكرير الزيت بمصنع محرم بك التابع لها.
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وبلغت الخسائر بحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، 7.437 مليون جنيه، حيث تضررت مباني أعمال مدنية بقيمة 3.1 مليون جنيه، وآلات وأجهزة بقيمة 4.216 مليون جنيه، بجانب خامات بقيمة 121 ألف جنيه.
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وقالت الشركة إن الوحدة حالياً متوقفة عن العمل وجاري البدء في أعمال التأهيل لإعادة تشغيلها من جديد.
وتوقعت شركة الزيوت المستخلصة أن تتراوح فترة التوقف بين 4 إلى 6 شهور.
وبناء عليه يتوقف إنتاج الزيت بمصنع محرم بك في تلك الفترة وكان انتاج المصنع للزيت حوالي 3000 طن شهري.
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