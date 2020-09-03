مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.3% ختام التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في ختام التعاملات عن مكاسبه الصباحية، مسجلا انخفاضاً بنسبة 0.3%، متداولا عند مستوى 11180 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمؤسسات، بجانب انخفاض سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر هامشياً بنسبة 0.03%، وأغلق عند مستوى 66.65 جنيه.

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في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.78% و0.44% على التوالي.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.097.594 مليار جنيه، على 189 شركة من خلال 39.507 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 85 شركة مقابل ارتفاع 78 في حين لم تتغير أسعار 26.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 40.321 مليون جنيه، منها 39.261 مليون جنيه للمؤسسات، و1.059 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 21.018 مليون جنيه، منها 14.536 مليون جنيه للمؤسسات، و6.481 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، محققين صافي بقيمة 61.339 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 63.084 مليون جنيه، مقابل 1.744 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 88.88% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على6.44% والعرب على 4.68% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 24.01% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.98%.

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وتصدر سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.10%، تلاه سهم المصرية للدواجن بنسبة 8.71%، ثم سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 8.56%.

في حين تصدر سهم اصول للوساطة في الأوراق المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.54%، تلاه سهم اجواء للصناعات الغذائية بنسبة 5.57%، ثم سهم الألومنيوم العربية بنسبة 4.72%.

قال محمد إسماعيل رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، أن مؤشر البورصة الرئيسي يتداول في اتجاه صاعد بعد ان استطاع اختراق الاتجاه العرضي باختراق مستوى المقاومة 11,200 نقطة لأعلى.

وأوضح إسماعيل، أن المؤشر واجه حدة في القوى البيعية حول منطقة المقاومة 11500 نقطة دفعته للتحرك بصورة عرضية وبدأ ينخفض في حركة تصحيحية لأسفل ليعيد اختبار المنطقة المخترقة.

وتوقع أن أن تظهر القوة الشرائية من جديد على المدى القصير لتعلن انتهاء التصحيح، مرجحا أن يظل الاتجاه صاعد طالما نتداول اعلى مستوى الدعم 11,070 نقطة.

من جانبه رأي عبد الحميد إمام، محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن التوقعات الإيجابية تجاه المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2020-2021، مع هدوء الأخبار السلبية يؤكدان أن السوق يقوم فقط بحركة تصحيحية قصيرة المدى.

وقال إمام، إن أداء البورصة اليوم رسم ملامح السيناريو المتوقع لجلسات الأسبوع القادم، والمرجح أن تشهد صعود بدعم من السيولة المحلية.

وأكد، أن استقرار سهم البنك التجاري الدولي – مصر، يعزز من الصعود المرتقب للمؤشر الرئيسي على المدى القصير.

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