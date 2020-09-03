الذهب يواصل التراجع في السوق المحلية فاقدا جنيهان جديدان

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، لتفقد جنيهان جديدان عند المقارنة بإغلاق الأمس.

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قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأوسع انتشارًا انخفض اليوم إلى 848 جنيهًا، مقابل 855 جنيهًا بختام الأربعاء.

وهبط عيار 18 أيضًا مسجلًا قيمة سعرية 726.85 جنيهًا، ونزل عيار 24 إلى مستوى 969.10 جنيهًا.

فيما سجل الجنيه الذهب اليوم نحو 6784 جنيهًا، في مقابل 6840 جنيهًا بإغلاق الأمس.

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وعلى صعيد السعر العالمي للمعدن النفيس، حقق اليوم 1937 دولارًا للأوقية مقارنة بنحو 1940.

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