الذهب يواصل التراجع في السوق المحلية فاقدا جنيهان جديدان

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شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، لتفقد جنيهان جديدان عند المقارنة بإغلاق الأمس.
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قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأوسع انتشارًا انخفض اليوم إلى 848 جنيهًا، مقابل 855 جنيهًا بختام الأربعاء.
وهبط عيار 18 أيضًا مسجلًا قيمة سعرية 726.85 جنيهًا، ونزل عيار 24 إلى مستوى 969.10 جنيهًا.
فيما سجل الجنيه الذهب اليوم نحو 6784 جنيهًا، في مقابل 6840 جنيهًا بإغلاق الأمس.
وعلى صعيد السعر العالمي للمعدن النفيس، حقق اليوم 1937 دولارًا للأوقية مقارنة بنحو 1940.
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