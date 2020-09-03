الصندوق السيادي: الشراكة مع مستثمرين محليين وأجانب على مشروعات لتحلية المياه بقيمة 30 مليار جنيه

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي بحضور قيادات الوزارتين والصندوق في اجتماع موسع، سبل التعاون في تنسيق تطوير القاهرة الخديوية ومشروعات معالجة الصرف الصحي وتحلية المياه في إطار الخطة الخمسية الحالية.

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وشهد الاجتماع مناقشة سبل استغلال الأصول المنقولة للصندوق السيادي بمنطقة وسط البلد من جهات حكومية مختلفة ومنها مجمع التحريرالذي يأتي ضمن باكورة الأصول التي سيتم تطويرها ضمن المخطط الطموح لمنطقة القاهرة الخديوية.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الإسكان، من أجل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقيق أعلى عائد من استخدامها بالشكل الأمثل، لزيادة موارد الدولة، واستغلال تلك العوائد فى مشروعات التنمية والتطوير المختلفة الجارى تنفيذها فى ربوع مصر.

هالة السعيد: الصندوق سيقوم بدور المطور العام لمجمع التحرير مع مستثمرين دوليين ومحليين

وأضافت السعيد أن الصندوق سيقوم بدور المطور العام لهذة الأصول في إطار رؤية القيادة السياسية ووزارة الإسكان لإعادة المنطقة لرونقها بالشراكة مع مستثمرين دوليين ومحليين، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الشراكة في مجمع التحرير.

ومن جانبه أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، ومنها على سبيل المثال مبنى مجمع التحرير وأرض مبنى الحزب الوطني بميدان التحرير، وذلك طبقاً للاحتياجات الفعلية، وفى إطار الدراسة الأشمل للمكان المحيط، وبما يحقق أعلى عائد للدولة.

عاصم الجزار: اختيار الأنشطة المناسبة لأصول الدولة غير المستغلة بما يتكامل مع مشروعات التطوير

وأكد وزير الإسكان، ضرورة اختيار الأنشطة المناسبة لأصول الدولة غير المستغلة فى محيط القاهرة الخديوية، بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية للمدينة، ويتكامل مع مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة، لعودتها لممارسة دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

وأوضح الوزير أنه تم أيضًا، مناقشة آليات القطاع الخاص، فى تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، فى المحافظات والمدن الساحلية، وذلك فى إطار خطة استراتيجية قومية تتبناها وزارة الإسكان، فيما يتعلق بملف ترشيد مياه الشرب، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن الصندوق سيعمل على الانتهاء من الدراسات اللازمة لتحديد افضل الاستخدامات لمبنى مجمع التحرير بما يتناسب مع طبيعته وطبيعة المنطقة تمهيدا لدعوة المطورين المتخصصين فى المجالات المختلفة من فندقة وأنشطة إدارية وتجارية ذات طابع خاص.

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وتابع أن الصندوق يبحث سبل التعاون الاستثمارى مع المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فى أصول الصندوق بمنطقة القاهرة الخديوية لإثراء المنطقة بانشطة جديدة تعظم من قيمة هذه الأصول.

كما تطرق الحاضرون بالاجتماع، وضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوسع في مشروعات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه الشرب ضمن مخطط لتحسين البنية الأساسية وتوفير المياه الصالحة للإستخدام، حيث أبدى الصندوق إهتماما شديدا بالتعاون مع وزارة الإسكان في بناء طاقات كبيرة لمعالجة وتحلية المياه ضمن الخطة الخمسية الحالية.

وأوضح سليمان أنه من المنتظر أن يشارك صندوق مصر السيادي عبر صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية التابع له، وبالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين في المساهمة في إنجاح المرحلة الأولى من خطة تحلية المياه، والتي تتمثل في الخطة الخمسية الأولى.

وأضاف أن الخطة تتضمن تنفيذ طاقات تحلية تصل إلى 1,4 مليون متر مكعب مياه يوميا بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليارجنيه.

يُشار إلى أن وزارة الإسكان أعدت خطة استراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلي 6 خطط خمسية تمتد من 2020 وحتى 2050، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة لتوفير طاقة 6.4 مليون متر مكعب يوميا، بتكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه.

كما تعمل الوزارة على التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى عبر إنشاء محطات جديدة ورفع كفاءة محطات قائمة.

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