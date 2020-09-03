العجز التجاري الأمريكي يقفز في يوليو لأعلى مستوى في 12 عاما

_ ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 2008 في يوليو في ظل زيادة قياسية في الواردات مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عاملا معوقا للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن العجز التجاري قفز 18.9 بالمئة إلى 63.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.

كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا اتساع العجز إلى 58 مليار دولار في يوليو . وارتفعت الواردات بمعدل تاريخي بلغ 10.9 بالمئة إلى 231.7 مليار دولار.

كما ارتفعت قيمة السلع المستوردة 12.3 بالمئة إلى 196.4 مليار دولار. وزادت الصادرات 8.1 بالمئة إلى 168.1 مليار دولار.

وزادت صادرات السلع 11.9 بالمئة إلى 115.5 مليار دولار. وساهمت فاتورة تبادل تجاري أقل في إجمالي الناتج المحلي في الأرباع الثلاثة الأخيرة.

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وتسببت أزمة تفشي فيروس كورونا في اضطراب شديد لتدفقات التجارة التي تشهد زيادة الآن.

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