شراكة استراتيجية بين البنك الأهلي ووزارة التعليم العالي لميكنة مدفوعات 3 جامعات

دوت الخليج – بدأ البنك الأهلي المصري، في ميكنة المدفوعات الخاصة بثلاث جامعات أهلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهم: جامعة الملك سلمان، والجلالة، والعلمين.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن تلك الشراكة تمت فور صدور القرار الرئاسي بتأسيس الجامعات الثلاث وتستهدف مزيد من التفعيل لاستراتيجية البنك لتعظيم أساليب السداد الإلكتروني وميكنة المدفوعات بما يخدم خطط التحول الرقمي للدولة ويدعم من جهود الشمول المالي.

وأوضح عكاشة، أن الاتفاقية موجهة بشكل أساسي لطلبة الجامعات، وهي الفئة التي يسعى البنك لضمها لقائمة عملائه، حيث تتيح تلك الشراكة قيام الطلاب بسداد مصروفاتهم الجامعية من خلال بطاقات البنك الأهلي مسبقة الدفع – ميزة- وكذا المحافظ الإلكترونية للبنك ومحفظة الفون كاش، في تطبيق فعلي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأضاف أن التعاون بين البنك ووزارة التعليم العالي لن يقتصر على إتاحة الخدمات المصرفية فقط، وإنما يمتد لإتاحة محاضرات توعية من جانب فرق العمل المختصة بالبنك للطلاب سعيا لخلق جيل جديد يدرك أهمية القطاع المصرفي ويجيد التعامل مع الخدمات المصرفية منذ بداية حياته الجامعية حتى الخروج للجانب العملي.

وأشار عكاشة، إلى أن الشراكة مع الوزارة تتضمن أيضا قيام البنك الأهلي بتوفير منح دراسية بعدد من التخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الثلاث، خاصة للتخصصات التي تشهد طلبا مستقبليا في مجال وسوق العمل وذلك لعدد من الطلاب المتفوقين، ويمكن أن تغطي تلك المنح نسبة 100% من إجمالي قيمة الرسوم الدراسية للطالب مع استمرار البنك في المنح للطلاب المحتفظين بتفوقهم خلال سنوات الدراسة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 15 مليون جنيه يتم توزيعه على الجامعات الثلاث، وهو ما يعد جزءا من مساهمات البنك في مجالات المسؤولية المجتمعية.

وأضاف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الشراكة تمكن الطلاب من سداد مصروفات التقديم للجامعات ومصروفات العام الدراسي من خلال توفير نقاط البيع الإلكترونية POS التي يوفرها البنك بالجامعات ونظام QR code كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن البنك حرص أن يكون الاشتراك في المحافظ الإلكترونية دون مقابل مادي، لتشجيع الطلاب على الاستفادة من تلك الخدمات.

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وقال أبو الفتوح، إنه تم الاتفاق مع الوزارة على توفير وحدات مصرفية للبنك لتقديم خدمات شاملة داخل الجامعات للطلاب وهيئة التدريس والأطقم الإدارية وأسرهم بحيث تعكس الخدمات المقدمة داخل تلك الوحدات احتياجات تلك الفئة من العملاء في ضوء الدراسات التي تقوم بها فرق العمل المختصة بالبنك لتلك المتطلبات.

يحيى أبو الفتوح: إتاحة وحدات مصرفية وماكينات ATM داخل الجامعات لخلق مجتمع مصرفي متكامل

وتابع: كما سيتم إتاحة ماكينات الصراف الآلي داخل مقار الجامعات الثلاث للتيسير على الطلاب وهيئة التدريس وفرق العمل بها في الحصول على احتياجاتهم، خاصة انه سيتم الاتفاق على تحويل مرتبات العاملين بتلك الجامعات على البنك الأهلي المصري مما يخلق مجتمع مصرفي متكامل داخل حرم الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الاهلي المصري كان قد تعاقد مع 27 جامعة مصرية لتطبيق خدمات السداد الإلكتروني، والتي اثبتت نجاحها في رفع وعي الطلاب بالخدمات المصرفية.