الدولار يواصل التراجع ومتوسط البيع ينخفض لمستوى 15.86 جنيه

شاهندة إبراهيم – تراجع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس، بواقع 3 قروش، ليبلغ 15.7692 جنيه للشراء و15.8692 جنيه للبيع اليوم الخميس، مقابل 15.7992 جنيه للشراء و 15.8992 جنيه للبيع أمس الأربعاء، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

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وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، انخفض متوسط سعر العملة الأمريكية بحوالي 5 قروش، حيث بلغ 15.8172 جنيه للشراء و15.9172 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وعلى مستوى أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، خفض بنكا الأهلي المصري ومصر العملة الأمريكية بواقع 3 قروش على دفعتين، ليهبط قرشًا حتى منتصف التعاملات، ثم قرشين جديدين في الإغلاق، ليصل إلى 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع، مقابل 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وفقد الدولار 3 قروش أيضا في بنك الكويت الوطني، خلال تعاملات اليوم الخميس، مسجلًا 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، مقارنة مع 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع بالأمس.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 3 قروش أيضا، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، بدلًا من 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

وبلغت حصيلة تراجع الدولا في بنك الإسكندرية 4 قروش على مدار تعاملات اليوم، ليبلغ 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، مقابل 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع بالأمس.

وخسر الدولار نحو 3 قروش على مرتين في بنك العربي الإفريقي الدولي، ليهبط قرشًا ثم قرشين جديدن بإغلاق اليوم، متداولًا عند 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، مقابل 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

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كما انخفض الدولار بواقع قرشين على مدار تعاملات اليوم على دفعتين في بنك كريدي أجريكول، مسجلًا 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

فيما خفض المصرف العربي الدولي الدولار 3 قروش في مجمل تعاملات اليوم، ليصل إلى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، مقابل مستوى 15.79 جنيه للشراء ونحو 15.89 جنيه للبيع بختام الأربعاء.

وتراجع الدولار قرشين في بنك إتش إس بي سي، بالغًا 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، بدلًا من 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه بالأمس.

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