- 1/2
- 2/2
_ تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس، إذ قادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر بالتوازي مع نظيراتها في الولايات المتحدة، في حين أججت مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية المتوسطة في أوروبا الرهانات على استمرار التيسير في السياسة النقدية.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة بعد صعوده بما يصل إلى 1.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، إذ نزل قطاع التكنولوجيا 3.8 بالمئة عن أعلى مستوى عند الإغلاق في 19 عاما.
وجاءت الخسائر بالتوازي مع هبوط 3.8 بالمئة في المؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه في وول ستريت لأسباب منها طلبات إعانة البطالة الأمريكية التي أشارت إلى تعثر في سوق العمل بالبلاد.
سجلت أسهم التكنولوجيا أسرع تعاف مقارنة بباقي القطاعات من المستويات المتدنية التي بلغتها بسبب الجائحة، لكنها أيضا كانت يُعتقد أنها تأخرت كثيرا في التخلي عن بعض المكاسب.
ومن المتوقع أن يحذو البنك المركزي المصري الأوروبي حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في الإبقاء على تيسير السياسة النقدية.
وتضررت أغلب القطاعات الأوروبية الأخرى من عمليات البيع، إذ كانت أسهم السفر والترفيه من بين قطاعات رابحة قليلة.
تبقي خسائر يوم الخميس ستوكس 600 داخل نطاق التداول الذي يشهده منذ أوائل يونيو .
وبعد الارتفاع من مستويات متدنية بلغتها في مارس ، بدا تعافي الأسهم والاقتصاد في أوروبا متعثرا.
وهبطت الأسهم الفرنسية بالرغم من كشف الحكومة عن خطة تحفيز بقيمة 100 مليار يورو لانتشال اقتصادها من التراجع الناجم عن الجائحة.
إضغط لتحميل العدد الخامس والثلاثون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأسهم الأوروبية تهبط متأثرة بنزول قطاع التكنولوجيا الأمريكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.