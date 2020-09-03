وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 185 ألفا

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– قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 1009 ليصل إلى 185092 وإن عدد الحالات بلغ ستة ملايين و87403، وهي زيادة بواقع 39711 حالة مقارنة بإحصائها السابق.
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وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثاني من سبتمبر ، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
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