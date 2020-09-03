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وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 185 ألفا

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– قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن عدد الوفيات بسبب فيروس المستجد ارتفع بواقع 1009 ليصل إلى 185092 وإن عدد الحالات بلغ ستة ملايين و87403، وهي زيادة بواقع 39711 حالة مقارنة بإحصائها السابق.

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وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثاني من سبتمبر ، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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