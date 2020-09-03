أسعار النفط تهبط مجددا وسط بيانات أمريكية تغذي القلق حيال الطلب

وكالات _ تراجعت أسعار النفط الخميس 3 سبتمبر، إذ لامست في مرحلة ما أدنى مستوياتها منذ أوائل أغسطس ، وذلك في الوقت الذي غذت فيه بيانات البطالة الأمريكية المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد والطلب على الوقود بعد يوم من بيانات ضعيفة للطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

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وانخفض خام برنت 30 سنتا، أو ما يعادل 0.7%، إلى 44.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1725 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات، أو 0.2%، إلى 41.42 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن 2% في وقت سابق من الجلسة.

هبطت أسعار الأسهم الأمريكية ، إذ باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا التي كانت تحقق مكاسب كبيرة مع قلقهم حيال التعافي الاقتصادي بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات الحصول على إعانة البطالة الجديدة بلغ 881 ألفا في الأسبوع الماضي في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية.

ولا تزال الطلبات تواصل الزيادة، إذ يفقد الملايين وظائفهم.

وقبل يوم واحد، هبط كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل يوميا قبل أسبوع.

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ويحذر محللون من أن أعمال الصيانة القادمة لمصافي التكرير ونهاية موسم الصيف الذي تنتعش فيه قيادة السيارات قد تحدان من الطلب على الخام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن معدلات تشغيل المصافي بالبلاد هبطت 5.3% إلى 76.7 من الطاقة الإجمالية نتيجة عمليات إغلاق قبيل الإعصار لورا. ويعتقد بعض المحللين أن التكرير لن ينتعش في فصل الخريف.

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