مال وأعمال

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في أغسطس

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_ تباطأ نمو قطاع الخدمات الأمريكي في أغسطس ، وهو ما يعود على الأرجح إلى انحسار الدفعة التي تلقاها من استئناف أنشطة الأعمال والتحفيز المالي.

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وقال معهد إدارة التوريدات يوم الخميس إن مؤشره للأنشطة غير التصنيعية هبط إلى قراءة عند 56.9 الشهر الماضي من 58.1 في يوليو .

وتشير قراءة للمؤشر فوق مستوى 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي نشاط الاقتصاد الأمريكي.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يهبط المؤشر إلى 57 في أغسطس.

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كان قطاع الخدمات من القطاعات الأشد تضررا من جائحة كوفيد-19. ورغم أن وتيرة الإصابات الجديدة تباطأت، لا تزال هناك بؤر نشطة، وهو ما يتسبب في وقف أنشطة من جديد وتقليص حجم خطط إعادة الفتح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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