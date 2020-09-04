مال وأعمال

الاستثمار الأوروبي يوقع عقد تمويل مع البنك الأهلي بقيمة 800 مليون يورو هو الأضخم لمؤسسة خارج الاتحاد

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أمنية إبراهيم

وقع بنك الاستثمار الأوروبي مع البنك الأهلي المصري أكبر عملية تمويل في تاريخه لمؤسسة خارج الاتحاد الأوروبي.

تبلغ قيمة التمويل 800 مليون يورو، ويخصص لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبتسعير منخفض، على مقاومة تداعيات فيروس  على أعمالها عبر توفير السيولة التي تحتاجها لمواجهة آثار الفيروس.

ويؤكد هذا التمويل الضخم قوة مستقبل الاقتصاد المصري وسرعة امتصاصه لتداعيات فيروس كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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