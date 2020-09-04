الاستثمار الأوروبي يوقع عقد تمويل مع البنك الأهلي بقيمة 800 مليون يورو هو الأضخم لمؤسسة خارج الاتحاد

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أمنية إبراهيم
وقع بنك الاستثمار الأوروبي مع البنك الأهلي المصري أكبر عملية تمويل في تاريخه لمؤسسة خارج الاتحاد الأوروبي.
تبلغ قيمة التمويل 800 مليون يورو، ويخصص لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبتسعير منخفض، على مقاومة تداعيات فيروس كورونا على أعمالها عبر توفير السيولة التي تحتاجها لمواجهة آثار الفيروس.
ويؤكد هذا التمويل الضخم قوة مستقبل الاقتصاد المصري وسرعة امتصاصه لتداعيات فيروس كورونا.
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