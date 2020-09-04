طلبيات المصانع في ألمانيا تنشط بوتيرة معتدلة خلال يوليو

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وكالات _ أفاد مكتب الاحصاء الألماني اليوم الجمعة بأن طلبيات المصانع في البلاد ارتفعت بوتيرة معتدلة، جاءت أقل من التوقعات، في شهر يوليو الماضي.
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وارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 2.8 بالمئة على أساس شهري، في تراجع كبير عن النسبة التي تحققت في يونيو وبلغت 28.8 بالمئة.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو طلبيات المصانع بنسبة 5 بالمئة.
وتراجع حجم الطلب المحلي بنسبة 10.2 بالمئة، فيما زاد الطلب من الخارج بنسبة 14.4 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.
وباستثناء الطلبيات الرئيسية، تصل نسبة الزيادة في حجم الطلبيات في يوليو إلى 6.2 بالمئة مقارنة بالشهر السابق عليه.
وعلى أساس سنوي، انخفضت الحجم الإجمالي لطلبيات المصانع بنسبة 7.3 بالمئة في يوليو، بعد تراجع نسبته 10.6 بالمئة في يونيو.
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