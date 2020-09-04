بنك أوف أمريكا: المستثمرون يقبلون على الذهب والسندات وسط تداولات متقلبة

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وكالات _ أظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا اليوم، أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات والذهب في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر وتخارجوا من الأسهم، إذ تكبح المخاوف إزاء الانتخابات الأمريكية الشهية للمخاطرة.
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ويتوقع بنك أوف أمريكا أن تظل الأسواق “متقلبة” وأن يبلغ المؤشر ستاندرد آند بورز مستوى 3630 قبل الانتخابات الأمريكية التي تجرى في الثالث من نوفمبر.
وقال البنك، إن صناديق السندات سجلت نزوح تدفقات بقيمة 22 مليار دولار.
بينما استقطبت السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار 16.6 مليار دولار وهي ثالث أعلى تدفقات على الإطلاق لها. و
غذى ذلك مشتريات أصول للبنوك المركزية التي تبلغ 1.4 مليار في الساعة منذ مارس، حين تسببت جائحة فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.
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