كيمبرلي كلارك الأمريكية تعتزم الاستحواذ على سوفتكس الإندونيسية مقابل 1.2 مليار دولار

وكالات _ أعلنت شركة كيمبرلي كلارك الأمريكية للصناعات الورقية، إنها وافقت على الاستحواذ على شركة سوفتكس الإندونيسية نظير مقابل نقدي يبلغ 1.2 مليار دولار يسدده مجموعة من حملة الأسهم، تضم شركة سي.في.سي كابيتال بارتنرز أسيا باسيفيك.

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وأوضحت كيمبرلي كلارك أنه من المتوقع اتمام الصفقة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقال أرون باول مسؤول الأنشطة الاستهلاكية بالشركة في منطقة أسيا والمحيط الهادئ إن “هذه الصفقة تتيح لكيمبرلي كلارك فرصة تسريع النمو في منطقة جنوب شرق أسيا، ونتطلع إلى توحيد قوتنا في مجال الابتكار وبناء العلامة التجارية من أجل التوسع اعتمادا على النجاح المستمر لشركة سوفتكس إندونيسيا”.

وتتوقع كيمبرلي كلارك أن يكون تأثير صفقة الاستحواذ على عائدات الأسهم خلال العامين الجاري والمقبل غير جوهري.

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وتبلغ قيمة سوق الحفاضات في إندونيسيا حاليا ما يقدر بـ 1.6 مليار دولار.

وتمثل الحفاضات زهاء 80 في المائة من حجم مبيعات سوفتكس، فيما تتركز باقي مبيعات الشركة على وسائل العناية بالمرأة والبالغين.

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