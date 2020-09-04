منظمة الصحة تستبعد إتاحة لقاحات ضد كورونا على نطاق واسع قبل منتصف 2021

_ قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنها لا تتوقع انتشار لقاحات ضد فيروس كورونا حتى منتصف العام المقبل، مشددة على أهمية إجراء فحوصات صارمة على فعاليتها وسلامتها.

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وقالت المتحدثة مارجريت هاريس للصحفيين في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة:”لا نتوقع رؤية تطعيم واسع النطاق حتى منتصف العام المقبل.”

وأضافت في إشارة إلى التجارب السريرية للقاح:”يجب أن تستغرق هذه المرحلة (3) وقتًا أطول لأننا بحاجة إلى معرفة مدى الحماية الحقيقية للقاح ونحتاج أيضًا إلى معرفة مدى أمانه”.

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت يوم 11 من أغسطس الجاري، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم “سبوتنيكV”، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز “جاماليا” بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

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وأكد الخبراء الروس أنه خلال التجارب السريرية تبين أن اللقاح ،الذي تمت تجربته على متطوعين، طور الأجسام المضادة دون أن يتسبب في أي مضاعفات خطيرة.

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