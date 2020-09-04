وزارة التجارة الصينية: نمو الاستهلاك سيتسارع في سبتمبر

_ قال مسؤول في وزارة التجارة الصينية اليوم إن نمو الاستهلاك المحلي بالبلاد سيتسارع بقوة في سبتمبر إذ يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تبعات تفشي كورونا. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج أدلى وانغ بن رئيس قسم الاستهلاك الخاص بالوزارة بتلك التصريحات خلال إفادة صحفية. Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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