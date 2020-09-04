لويس دريفوس تجري محادثات لبيع حصة إلى صندوق الثروة السيادي لأبوظبي

وكالات _ ذكرت بلومبرج نيوز نقلا عن مصادر مطلعة اليوم أن شركة لويس دريفوس لتجارة السلع الأولية تجري محادثات لبيع حصة إلى صندوق الثروة السيادي لأبوظبي القابضة (إيه.دي.كيو).

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وبالنسبة للشركة المملوكة للقطاع الخاص، التي تواجه بيئة أعمال زاخرة بالتحديات، فإن جلب مستثمرين من الخارج سيكون أول تحرك من نوعه في تاريخها الذي يرجع إلى 169 عاما. وفي 2019، انخفضت أرباح لويس دريفوس بشدة بفعل تراجع الأسعار الناجم عن تأثيرات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووباء حمى الخنازير في الصين.

وامتنعت لويس دريفوس عن الرد على طلب من “” للتعقيب، بينما لم يتسن الوصول إلى القابضة للحصول على تعليق.

ولويس دريفوس المملوكة بحصة أغلبية لمارجريتا لويس-دريفوس من بين كبرى شركات تجارة السلع الأولية الزراعية في العالم التي تشمل آرتشر دانيلز ميدلاند وبونجي وكارجيل.

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وتقوم القابضة، وهي شركة قابضة مدعومة من الحكومة، بتنفيذ استحواذات على شركات في قطاعي السلع الأولية والزراعة. وتشمل محفظتها الشركة القابضة العامة (صناعات) التي تملك شركات تابعة تتاجر في الأغذية الزراعية والأصول الصناعية.

وفي مايو، اشترت القابضة حصة مسيطرة في الظاهرة القابضة وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها أبوظبي متخصصة في العلف الحيواني والسلع الأولية الغذائية الأساسية.

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