مصر للسياحة توقع اتفاقية تعاون تسويقي مع شركة آير كايرو لتعزيز النشاط وزيادة قاعدة العملاء

وقعت شركة مصر للسياحة إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اتفاقية تعاون تسويقي وبيعي مع شركة آير كايرو.

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وقع الاتفاقية كل من سامح سعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة، وصلاح قدرى رئيس القطاع التجاري لشركة آيركايرو.

وبموجب هذه الاتفاقية تتمكن الشركتان من توسيع خدماتهما و زيادة قاعدة عملاء مصر للسياحة عملاء شركة اير كايرو من خلال منافذها البيعية الـ42 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتتيح الاتفاقية استفادة عملاء اير كايرو وبعض الرحلات المشتركة بالرمز مع مصر للطيران بوجود مراكز بيعيه بالقرب منهم في جميع أنحاء الجمهورية المسافرون علي الرحلات التي تنطلق من شبكة آير كايرو من الإسكندرية مطار برج العرب و القاهرة وأسيوط و سوهاج والأقصر وأسوان و الغردقة وشرم الشيخ والتي تغادر إلى البلاد العربية والأوروبية و تكاملها مع شبكة خطوط مصر للطيران.

وشهد توقيع الاتفاق الدكتورة عادلة رجب رئيس مجلس إدارة مصر للسياحة وحسين شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لآيركايرو وعدد من قيادات الشركتين.

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وبحسب بيان مصر للسياحة، فإن هذا الاتفاق يأتي ضمن خطط التوسع التسويقي والتشغيلي التي تنتهجها الشركتين لتنمية حجم الأعمال والحركة السياحية الى المقاصد و المزارات السياحية المصرية و التي تستوجب القدر الأكبر و التوسع في التفاهمات والتعاون بين الشركات المصرية.

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