الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف دون التوقعات في أغسطس والبطالة تتراجع إلى 8.4%

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وكالات _ أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت 1.371 مليون وظيفة في أغسطس، بعد تسجيل 1.763 مليون في يوليو تم تعديلها بالخفض إلى 1.743 مليون وظيفة.
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وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا إضافة 1.4 مليون وظيفة في أغسطس.
وتراجع معدل البطالة الشهر الماضي إلى 8.4%، مقابل التوقعات عند 9.8%، وكانت معدلات البطالة قد تراجعت إلى 10.2% في يوليو.
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