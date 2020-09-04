مال وأعمال

أغنى 10 أشخاص بقطاع التكنولوجيا الأمريكي يخسرون 44 مليار دولار في جلسة تداول واحدة

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CairoBank

وكالات _ سجلت الأسهم الأمريكية أمس خسائر تراوحت ما بين 3 في المائة و 5 في المائة لمؤشراتها الرئيسية، حيث تعد خسائر الجلسة الماضية الأكبر منذ يونيو الماضي، حيث قادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر.

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وبحسب “بلومبيرج”، خسر أغنى 10 مليارديرات في قطاع التكنولوجيا الأمريكي 44 مليار دولار، نتيجة هبوط أسهمهم.

وقاد جيف بيزوس مؤسس “أمازون” الخسائر بمقدار 9 مليارات دولار، مع انخفاض أسهم عملاق التجارة الإلكترونية بأكبر قدر منذ يونيو الماضي.

فيما أتى ثانيا “إيلون ماسك” إذ فقد 8.5 مليار دولار، و ثالثا من حيث الخسائر مارك زوكربيرج مؤسس “فيسبوك” حيث تراجعت ثروته بمقدرا 4.2 مليار دولار.

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ورغم تلك الخسائر التي تكبدوها جلسة الخميس ، جمع أغنى 500 شخص في العالم ثروة بلغت 830 مليار دولار هذا العام، حيث يتصدر”بيزوس” القائمة، والتي زادت ثروته عن 83 مليار دولار.

وأتى ثانيا من حيث زيادة الثروة هذا العام “ماسك” الذي ارتفعت ثروته حوالي 69 مليار دولار بدعم من الصعود الكبير لأسهم “تسلا”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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