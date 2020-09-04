مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يقترح نظاما مشتركا لقيود السفر داخل التكتل

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

وكالات _ أعلنت مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية تعتزم اليوم اقتراح آلية مشتركة لتبني وتنفيذ قيود سفر داخل تكتل الاتحاد.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

أضافت المفوضية الأوروبية، أن المقترح الذي يجب أن يوافق عليه الدول الأعضاء، سوف يشمل قواعد مشتركة لتحديد المخاطر الوبائية ونظاما مشتركا من شفرات الألوان بشأن المناطق الخطيرة وبائيا.

وأشارت المفوضية أن المقترح سوف يشمل أيضا نهجا مشتركا بشأن الإجراءات عند العودة من مناطق عالية المخاطر مثل الفحوصات والحجر الصحي.

Advertisements

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يقترح نظاما مشتركا لقيود السفر داخل التكتل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا