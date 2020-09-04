الاتحاد الأوروبي يقترح نظاما مشتركا لقيود السفر داخل التكتل

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وكالات _ أعلنت مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية تعتزم اليوم اقتراح آلية مشتركة لتبني وتنفيذ قيود سفر داخل تكتل الاتحاد.
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أضافت المفوضية الأوروبية، أن المقترح الذي يجب أن يوافق عليه الدول الأعضاء، سوف يشمل قواعد مشتركة لتحديد المخاطر الوبائية ونظاما مشتركا من شفرات الألوان بشأن المناطق الخطيرة وبائيا.
وأشارت المفوضية أن المقترح سوف يشمل أيضا نهجا مشتركا بشأن الإجراءات عند العودة من مناطق عالية المخاطر مثل الفحوصات والحجر الصحي.
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