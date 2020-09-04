نوفاك: الطلب على النفط قد ينخفض 10 ملايين برميل يوميا في 2020

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_ قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بما يتراوح بين تسعة وعشرة ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا.
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كما قال نوفاك في مؤتمر عبر الإنترنت إن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 65 دولارا للبرميل في العام القادم، لكنه توقع أن تتسم بالتقلب.
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